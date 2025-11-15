モデルの梨花（５２）が１５日、都内で行われた女性ファッション誌「ｏｔｏｎａＭＵＳＥ」と「ｏｔｏｎａＲＯＳＹ」（宝島社）のイベント「オトナの美容祭２０２５」トークショーにチョコレートプラネット・松尾駿（４３）、パンサー・向井慧（３９）と出席した。ヘアケアブランドを立ち上げるなど美を追究してきた梨花は、最近、美容で気をつけていることについて「美というのは怖いんですよ。女性がきれいになりたいとい