私はウタコ。夫婦喧嘩から数日、ダイチとは気まずいままです。義姉がお土産を持ってきてくれると、すぐに私たちの様子に気が付きました。私は週末も仕事で子どもの行事に来られないダイチへの不満を話しました。義姉は共感しつつも、私が言いすぎだったと指摘。さらに、「底辺みたいな仕事」という表現がダイチのプライドを傷付けたと教えてくれました。家族の時間を大切にしてほしいあまり、私の言葉もダイチを傷付けてしまったの