¢¡Á´¶å½£¹â¹»±ØÅÁ¡ÊÊ¡²¬¸©²ÅËã»Ô²ÅÊæÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¼þÊÕ¥³¡¼¥¹¡á7¶è´Ö¡¦42¡¦195¥­¥í¡ËÃË»Ò¤ÎµÜºêÆüÂç¤¬?¼«Á³ÂÎ?¤Î¥é¥ó¤Ç½øÈ×¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢2»þ´Ö6Ê¬2ÉÃ¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£Âç²ñ½éÍ¥¾¡¤È¡¢Æî¶å½£ÃÏ¶è¡Ê·§ËÜ¡¢µÜºê¡¢¼¯»ùÅç¡¢²­Æì¡ËÂåÉ½¸¢¤Î³ÍÆÀ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¢¡Á´¶å½£¹â¹»±ØÅÁ¤ÎÃË½÷Á´À®ÀÓ¤Ï¤³¤Á¤é1¶è¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î³÷À¸Íª¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬½ªÈ×¤Ç¹¶¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¤ÈÆ±¥¿¥¤¥à¤Î29Ê¬37ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢Ãåº¹¤¢¤ê¤Î2°Ì¤Ç¤¿¤¹¤­¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À