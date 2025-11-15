11月15日午後、静岡県牧之原市で車が中学生が乗った自転車に衝突し、そのまま逃走するひき逃げ事件がありました。警察は逃げた白色の車の行方を追っています。 警察によりますと、15日午後3時45分頃、牧之原市波津の交差点で車が自転車と衝突し、車はそのまま逃走しました。この事故で、自転車を運転していた男子中学生(13)が右足を打つ軽傷を負いました。 現場は信号のない交差点で、中学生が乗った自転車が右折しようとしたと