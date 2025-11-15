冬の銀座の街を彩るイルミネーションの点灯式が行われました。15日夕方、東京・銀座の街で行われたのは、イルミネーションの点灯式です。3年ぶりの開催となった点灯式には俳優の松下奈緒さんが真っ黒なドレスに、ジュエリーを身に着けたラグジュアリーな装いで登場しました。松下奈緒さん「（銀座は）憧れの場所といいますか」「大切な人への贈り物とかそういうものを買いに来るのはスペシャルな銀座かなという」イルミネーション