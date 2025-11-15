ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲらを輩出したアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．」で知られる芸能事務所「アソビシステム」の新アイドルプロジェクト「ＰＥＡＫＳＰＯＴ」初主催のイベント「ＰＥＡＫＳＰＯＴＪＯＩＮＶｏｌ．１」が１５日、都内で行われ、８人組の「ｌｏｇｙｏｕ」がデビューを果たした。同プロジェクトは、芸能活動経験者のみが集い、アイドルの頂上（ＰＥＡＫ）を目指すもの。ｌｏｇ−は、