ボートレース三国の「ヴィーナススリーズ第１７戦三国プリンセスカップ」は１５日、４日間の予選が終了。準優勝戦に駒を進める１８選手が決まった。井上遥妃（２４＝福岡）は２Ｒ、４コースからまくり差し１着。８Ｒは３コースから鮮やかにまくっての連勝で、予選最終日を締めくくった。７戦４勝２着３本と快調に飛ばし、予選２位通過。舟足も「力強さがあって、波があってもいつも通りの旋回ができた。全体的にバランスが