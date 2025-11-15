■これまでのあらすじ息子が軽度の卵アレルギーだと伝えると、義母は「大したことなかったのね」と人ごとのようにため息まじりに言った。彩乃は「どうしてそんなこと言えるんですか？」と声を震わせる。そこへ帰宅した夫が、「いい加減にしてくれ！」と声を荒げ…。「このままじゃ彩乃も和馬も守れない。俺たちはこの家を出る」と夫が決断してくれた時、胸の奥が熱くなりました。「お義母さんと距離を置く」という選択は簡単じ