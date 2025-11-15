※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ夫と助産師の関係を知った妻は、上司の協力を得て証拠を集めていく。夫に産院に付き添ってほしいと伝えて呼び出し、助産師・みくと3人で話す場を設けた妻は、ふたりにすべて知っていることを伝える。夫とみくは「証拠なんてない」と高をくくっていたが、妻が突きつけたのは、写真とメッセージのスクリーンショットとい