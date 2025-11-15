前の話を読む。サトコに子どもが欲しいと言われるも言い訳を並べて逃げるミチオ。サトコは「元婚約者がタイプなのか」とミチオに聞く。翌日サトコは髪を切り、あか抜けて帰宅した。■今のままでよくない？■見透かしたような言葉が…■ミチオの親にまず報告■残るはサトコの両親…■び…びっくり…あか抜けたサトコを見てミチオは少し惚れ直したようでした。冷静に考えてみると、ミチオは仕事を辞めているわけですから、全ての生活