■これまでのあらすじ母から結婚を反対され複雑な思いを抱える凜。その裏で弟は、同棲資金を得るために始めたFXで一時的に成功するも、大損を抱えて破綻。実家から金目のものを持ち出して逃げ出し、最終的に家賃も払えなくなる。頼みの綱だった彼女に立て替えを頼むと、彼女は笑顔で承諾するが、その直後「別れよう」と告げるのだった。突然の別れに動揺する弟に、彼女は我慢してきた不満をぶつける。家事も中途半端、料理にも無理