日体大学長距離競技会兼ニッタイダイ・チャレンジ・ゲームズが１５日、横浜市の日体大横浜健志台キャンパス陸上競技場で行われ、男子１万メートルで帝京大の楠岡由浩（３年）が今季日本人学生最高の２７分５２秒０９で日本人トップの６位と好走した。昨年、山中博生（現大阪ガス）がマークした２８分４秒５４の帝京大記録を更新し、日本人学生歴代でも２２位の好タイム。「きょうは故障に気をつけて力を出し切らないように走った