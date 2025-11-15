１４日のガーナ戦（２〇０）に勝利したサッカー日本代表は１５日、千葉市内で次戦のボリビア戦へ向けた調整を行った。ピッチでのトレーニングは前日の試合で先発した１１人を除く、１５人で行われた。ガーナ戦でフル出場したＭＦ佐野海舟は室内で調整した。前日の試合では、前半１６分に自身のボール奪取からカウンターが始まると、ＭＦ久保建英を経由して、ドリブルで持ち上がり、エリア手前から絶妙なパスを左のＭＦ南野拓実