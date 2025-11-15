こちらは、ESO＝ヨーロッパ南天天文台が運営するチリのパラナル天文台にある「超大型望遠鏡（VLT）」を構成する4基の大型望遠鏡（口径8.2m）。2025年11月初めに長時間露光で撮影されました。各望遠鏡から空に向かって1本ずつ伸びているのは、補償光学（Adaptive Optics: AO）という技術を支えるレーザービーム。左端で明るく輝いているのは、太陽ではなく月です。【▲ 補償光学用のレーザー発振器が4基すべての大型望遠鏡に搭載さ