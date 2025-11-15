16日（日）の天気広く晴れて行楽日和となるでしょう。北海道では夕方以降、にわか雨のところがありそうです。●西日本・沖縄よく晴れて雨の心配はないでしょう。朝は10℃前後ですが、日中は20℃を超えるところが多く、1日の寒暖差が大きくなりそうです。●東日本雲の広がる時間もありますが、日差しが届くでしょう。朝は15日（土）より冷えて、長野は1℃、新潟や宇都宮で4℃の予想です。最高気温は名古屋で20℃、関東は17℃〜18℃