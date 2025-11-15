11月15日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第11節GAME1が開催され、全国各地で熱戦が繰り広げられた。 日環アリーナ栃木で行われた東地区首位攻防戦は、宇都宮ブレックスが84－66で千葉ジェッツに勝利。宇都宮は試合序盤こそ追いかける展開だったが、第1クォーター終盤から27－0のビッグランを見せ逆転。鵤誠司や遠藤祐亮らベンチメンバーの活躍も