（台北中央社）高市早苗首相の「台湾有事」を巡る発言に中国が反発を強める中、総統府の郭雅慧（かくがけい）報道官は15日、中国側の一連の反応について「政治目的に基づいた複合的な威嚇でありインド太平洋地域の安全保障や安定に重大な脅威をもたらしている」と批判した。その上で中国に対し、国際社会のトラブルメーカーではなく責任ある大国として不適当で一方的な行為を直ちにやめるよう訴えた。日本との関係については、民主