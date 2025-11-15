バルセロナに所属するポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキが自身の契約について言及した。15日、スペイン『マルカ』が同選手のコメントを伝えている。現在37歳のレヴァンドフスキは、2022年7月にバイエルンからバルセロナへ完全移籍。ドイツからスペインの地に活躍の場を移しても、絶対的なストライカーとして活躍し続け、これまで公式戦159試合出場108ゴール20アシストを記録している。9日に行われたラ・リーガ第12節