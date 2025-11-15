■「新コーナー 1230駅全踏破！日本全国 道の駅伝！」今、道の駅は全国に1230駅！そこにはその土地のアツいモノやアツい人が集まっているに違いない！ということで！所さん考案の『道の駅スゴロク』を駅伝で繋いで、全国1230駅を全踏破するという壮大な企画が始動！ その栄えある第1区を任されたのは…ACEes(エイシーズ)浮所飛貴23歳！浮所に課せられたミッションは、道の駅の直近１か月の売上高1位の商品を探しあてること！