2012年、中国山東省青島で暴徒化したデモ隊に襲撃され略奪を受けた日系スーパー【北京共同】台湾有事を巡る高市早苗首相の国会答弁に反発する中国政府は、国民に日本への渡航自粛を呼びかけ、観光業を標的にした対抗措置に出た。経済にダメージを与え譲歩を迫る「経済的威圧」は中国の常とう手段。日本が答弁撤回に応じなければ対抗措置を過激化させる構えだ。中国は2010年に沖縄県・尖閣諸島周辺での中国漁船衝突事件後、レア