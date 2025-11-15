国内映画賞のトップバッターとなる『第17回TAMA映画賞』授賞式が15日、東京・パルテノン多摩 大ホールで行われた。『国宝』『ババンババンバンバンパイア』に主演した俳優の吉沢亮が最優秀男優賞を受賞した。【動画】黒川想矢、『国宝』での“歌舞伎稽古”を「今でも続けてます」吉沢亮＆横浜流星との秘話を明かす『国宝』は、11月10日までの公開158日間で観客動員1207万人、興行収入170億円を突破した（観客動員数：1207万539