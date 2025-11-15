兵庫県知事選挙後、匿名のデマや誹謗中傷をやめさせようと闘い続けている人がいます。その一方で自ら拡散したデマを後悔し、謝罪する人も出始めています。どうすれば加害と被害の不幸な連鎖を食い止めることができるのでしょうか？【写真を見る】拡散を繰り返した男性が今度は標的に…「全く違う世界」を見ていた選挙戦NHK党・立花孝志容疑者(2024年10月31日)「斎藤は悪い奴だと思い込まされてる。これが僕が言うところの、テレビ