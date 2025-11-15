■侍ジャパン強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本ー韓国」（15日、東京ドーム）【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦侍ジャパンは3ー3の同点で迎えた5回、岸田行倫（29、巨人）が3ラン本塁打を放ち、勝ち越しに成功。6ー3と3点のリードを奪った。試合は先発の曽谷龍平（24、オリックス）が3回パーフェクトに抑える好投。4回から2人目で森浦が登板するも2者連