3年連続4度目のMVP受賞米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、2025年シーズンのナ・リーグMVPに選出された。3年連続4度目の満票での受賞。ロサンゼルス地元識者は、「残されたことは一つだけ」と“課題”を挙げている。米カリフォルニア州地元ラジオ局「ESPN LA」の番組「デマルコ＆トラビス」では、大谷のMVP受賞が話題となった。ホストのトラビス・ロジャース氏は「これはドジャース野球の黄金時代で