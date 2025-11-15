ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国野球日本代表「侍ジャパン」は15日、東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第1戦に臨んだ。地上波の中継では、高橋宏斗投手（中日）や大勢投手（巨人）がベンチでピッチコム（サインの伝達機器）を耳付近に当てるシーンも映り、ファンから様々な声が上がった。来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を見据えての韓国戦。WBCではメジ