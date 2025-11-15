漫画 刀剣乱舞無双『漫画 刀剣乱舞無双』を読む『漫画 刀剣乱舞無双』（漫画：なしのき、原案：「刀剣乱舞ONLINE」より(DMM GAMES/NITRO PLUS)、発行：KADOKAWA）は、ゲーム「刀剣乱舞無双」をコミカライズしたファン待望の一冊だ。「刀剣乱舞」とは、オンラインゲームから端を発し、アニメ、舞台、小説と数多くメディアミックスがされてきた「超」人気コンテンツ。その「刀剣乱舞」と、これまたロングヒットタイトルのアクション