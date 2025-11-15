グラビアアイドル・麻倉瑞季（23）が、11月10日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。花咲楓香（24）、白濱美兎（19）と3人で表紙を飾った。 【写真】大迫力からの細ウエスト！違った意味で“逆三角形”の麻倉瑞季 3人でのコラボとはいえ、同誌の表紙を担当するのは初めて。自身のインスタグラムにも画像を掲載し「初表紙を飾らせて頂いております！夢だった週プレさんでの表紙、最高に嬉しいです！」と