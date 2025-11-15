女優の北川景子が14日、自身のXを更新。最近“ずっと痩せている”理由について明かした。【写真】役づくりのため、痩せている北川景子北川は「『未来』『ナイトフラワー』『あなたを奪ったその日から』『ばけばけ』の順で昨年の秋から一年以上やつれてるor貧しくて食べられない母親をやってます…」と投稿。続けて、「そんな訳でずっと痩せてますばけばけ終わったら色々食べよう〜」と、連続して、痩せている役柄を演じて