声優で歌手の上坂すみれが１５日までに自身のＳＮＳを更新し、“若妻”に変身した姿を公開した。上坂はインスタグラムに「きんようび〜！皆さま、今週もたいへんおつかれさまでしたっ！きょうは、こちらはなんだか晴れててお散歩日和…これが、秋かね…？！ムーンブルクの王女役で出演させていただいている、『ドラゴンクエスト?＆?』をプレイしはじめました！人生初のドラクエ！ぜったいクリアするぞお〜っ！遊んだよ！な方、