サッカーの元日本代表DFで広島や浦和などで活躍した森脇良太氏（39）が15日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演した。2011年のアジア杯優勝メンバーの森脇氏。同大会前に代表の練習パートナーとして招集されていたと明かし「代表選手見るとプレーでは敵わないなと思ったんで、声の大きさで勝負だと思って」と回顧。「自分がミスしても“大丈夫だ！！切り替えろ森脇！！”って言いながら乗りきったら、