熱を入れて応援していた分、びっくり顔も全力だった。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月14日の第2試合、KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）が東1局に倍満ツモ。控室で応援していたモデル雀士・岡田紗佳（連盟）が「うおー！」「マジで！？」と、思い切り驚いた。【映像】“ほぼすっぴん”で驚く岡田の全力びっくり顔岡田は学生時代からモデルとして芸能活動をスタートすると、その後にプロ雀士としてもデビュー。現在で