「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１５日、東京ドーム）侍ジャパンのルーキーコンビが大暴れだ。まずは「７番・左翼」で先発出場した西川が三回にチーム初安打を、四回には同点とする適時二塁打をマークした。さらに「９番・一塁」で先発出場した佐々木は好守で投手陣を救い、打席では四回に四球を見極めて出塁。五回の無死満塁の場面では２点適時二塁打を記録した。ルーキーコンビが、５回までで計３