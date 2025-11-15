スペインでの旅は終わりが近づいているのだろうか。2018年にブラジルのフラメンゴからスペインのレアル・マドリードに加入したブラジル代表のヴィニシウス・ジュニオール。突破力と得点力のあるFWで、昨季はシーズンを通して58試合に出場し、22ゴール19アシストと素晴らしい数字を残している。しかし、シャビ・アロンソ体制となった今季は評価を下げている。バルセロナとのエル・クラシコでは交代を命じられたが、この采配に激怒。