◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５日・東京ドーム侍ジャパン打線が３―３で迎えた５回に爆発し、打者１１人の猛攻で一挙６得点を上げた。岸田が本拠地・東京ドームで口火を切った。無死一、二塁から代打で登場し、勝ち越し３ランを左中間席へ放り込んだ。さらに１安打と２四死球で無死満塁を作ると、坂本が投前への適時内野安打。佐々木も２点適時打で続いた。この回に５本の長短打を集中させた