11月15日、京都競馬場で行われたG2・デイリー杯2歳ステークス（芝1600m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、アドマイヤクワッズがレコードタイムでデビュー2連勝を飾った。ゴール前では人気馬2頭の激しい追い比べで力が抜けていた。デイリー杯2歳S、勝利ジョッキーコメント1着アドマイヤクワッズ坂井瑠星騎手「初戦から非常に期待していた馬で、使って順調に良くなっていましたし、力通りだと思います。他の馬を見ながらと、この馬の