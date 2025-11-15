11月15日、東京競馬場で行われたG3・武蔵野ステークス（ダ1600m）は、3歳馬のルクソールカフェが３馬身半差の圧勝。重賞初制覇を飾った。また1番人気に推されていたコスタノヴァは大出遅れで場内は騒然。それでも59kgを背負いながら最後は2着に飛び込んでおり、能力の高さは改めて証明した。武蔵野S、勝利ジョッキーコメント1着ルクソールカフェD.レーン騎手「今日はとてもいい勝ち方ができました。馬の具合はとても良くて、道