優しいけど言いすぎる夫と、愛情深いけど口が悪い母。どちらも悪気はないのに、二人が顔を合わせると空気がピリッとする――。間に挟まれた裕子の苦悩と決断とは。『夫と実母は仲が悪い』第1話をごらんください。 母の嫌味な言い方を、ひたすら我慢することでやり過ごしてきた裕子。家族での正月の帰省を前に、その心中は穏やかではありませんでした。 率直な夫と正反対の裕子 私は裕子。30代の主婦です。結