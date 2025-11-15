「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１５日、東京ドーム）侍ジャパンの岸田が同点の五回無死一、二塁から左中間に勝ち越し３ランを放った。低めの変化球に対して体を低くしてスイング。左中間スタンドに打球が飛び込むと、東京ドームは熱狂に包まれた。四回に森浦が連続被弾で３失点する展開となったが、直後に牧、西川の適時打で同点に追いついた。悪い流れを一気にはね返す一撃となった。岸田は「積