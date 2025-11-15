◆大相撲九州場所7日目・正代（寄り切り）一山本、美ノ海（送り出し）阿炎（15日、福岡国際センター）九州・沖縄の30代ベテラン幕内力士2人が、苦手の相手に初白星を飾った。正代（34）＝熊本県宇土市出身、時津風部屋＝は一山本に4度目の対戦で初勝利。今場所初の連勝で3勝目を飾った正代は一山本戦の初勝利に「タイプ的に苦手（正代は右四つ。一山本は突き押し）と思うんですが、とりあえず組み止めて攻めることができたの