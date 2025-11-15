◆ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本―韓国（15日、東京ドーム）国際試合デビューを果たした野村勇（ソフトバンク）が5回に持ち前のパワーを発揮して、東京ドームの天井に当てる豪快な一打を見せた。一度は球場の特別ルールで二塁打と判定されたとみられ二塁に向かったが、その後審判団の協議の末、再度打席に戻って試合は再開された。結果は四球で出塁したが、国際試合ならではの?混乱?に思わず苦笑いも浮かべていた