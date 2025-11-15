◇AFC女子チャンピオンズリーグ2025/26 日テレ・東京ヴェルディベレーザ 0-0 水原FC女子(日本時間15日、ミャンマー・トゥワナスタジアム)グループCで首位の日テレ・東京ヴェルディベレーザは、グループステージ3戦目で水原FC女子(韓国)と対戦し、0-0と引き分けました。初戦のネゴヒャン女子蹴球団（北朝鮮）に4-0、2戦目のISPE（ミャンマー）に1-0の勝利を収めたベレーザは、この試合では序盤に作ったチャンスを活かすことができず