音楽プロデューサーでミュージシャンの“ヒャダイン”こと前山田健一（45）が15日放送のTOKYO MX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）に出演。作曲、作詞家の収入事情について明かした。800曲ほど作曲しているというヒャダインは「世間の人は勘違いしていて、“ヒャダインに楽曲を頼むと高いやろう”みたいなことを言われるんですけどね」と言い「曲って歌詞と作曲は全部印税なんですよ。なので、高いも安い