聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）が１５日開幕し、東京体育館で開会式が行われた。開会式には秋篠宮ご一家が４人そろって出席された。秋篠宮さまはあいさつで「日頃の練習の成果を存分に発揮され、すばらしいパフォーマンスを披露してくださることを期待しております」と述べられた。その上で「本大会がインクルーシブ社会の実現に寄与することを祈念します」と大会の成功を願