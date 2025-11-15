ボリビア戦に向け、調整する（左から）遠藤、佐藤、瀬古、藤田＝千葉市内日本の守備的MFの定位置争いが激化している。ガーナ戦でフル出場した佐野海は持ち味のボール奪取だけでなく、先制点をアシストして攻撃でも存在感を示した。長く日本の中盤を支えてきた主将の遠藤は競争を歓迎しつつ「僕も、まだまだ負けん気は出していかないと」と力を込めた。W杯アジア最終予選は遠藤、守田のコンビが主軸だった。ただ、負傷がちの守