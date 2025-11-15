国際ろう者スポーツ委員会（ＩＣＳＤ）が主催するデフリンピックは１９２４年にパリで第１回が開催され、６０年に始まったパラリンピックよりも歴史が長い。夏季・冬季大会が原則４年に１度行われ、１００年を超えた今回の東京大会は節目の大会となる。「デフ（ｄｅａｆ）」は英語で「耳が聞こえない」を意味する。デフリンピックと身体障害者らが参加するパラリンピックはともに障害を持つアスリートの祭典だが、それぞれ独自