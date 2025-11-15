「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本−韓国」（１５日、東京ドーム）東京ドームにブーイングが広がった。岸田の３ランで勝ち越した後、西川の顔面付近を投球が襲い、よけようとした左手首付近に当たった。西川はベンチに引き揚げた後、再びグラウンドに戻ってきたが、スタンドにはブーイングが広がった。西川は三回にチーム初安打となる右前打を放ち、２点差に詰め寄った四回には右翼線に同点の２点適時二塁打を放