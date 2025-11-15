＜第17回TAMA映画賞授賞式＞◇15日◇パルテノン多摩大ホール吉沢亮（31）が「国宝」（李相日監督）「ババンババンバンバンパイア」（浜崎慎治監督）で最優秀男優賞を受賞した。「ぼくが生きてる、ふたつの世界」「キングダム大将軍の帰還」で受賞した24年に続き、史上初の2年連続での同賞受賞となった。「国宝」では任侠（にんきょう）の一門に生まれながら、上方歌舞伎の名門の当主に引き取られ、芸に人生をささげた立花喜久