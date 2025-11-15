TRFのDJ KOO（64）とハロー！プロジェクトに所属する9人組グループ、BEYOOOOONDS西田汐里（22）、江口紗耶（22）、岡村美波（21）が15日、大阪・ヨドバシカメラ梅田のクリスマススペシャル企画に登場した。KOOがDJ45周年を記念したBEYOOOOONDSとのコラボ楽曲「最KOO DE DANCE」が流れる中、登場した。クリスマスツリーの点灯式に初めて参加したというKOOは「普段は自分がキラキラ、ピカピカなんで、さらにインパクトがあるキラキラ