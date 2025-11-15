＜第17回TAMA映画賞授賞式＞◇15日◇パルテノン多摩大ホール広瀬すず（27）が「遠い山なみの光」「アット・ザ・ベンチ」「ゆきてかへらぬ」「片思い世界」「宝島」で最優秀女優賞を受賞した。「流浪の月」（李相日監督）で受賞した22年以来、3年ぶりの同賞受賞となった。ノーベル文学賞受賞作家イシグロ氏の、1982年（昭57）の長編デビュー作を映画化した「遠い山なみの光」（石川慶監督）では、同氏が生まれた50年代の長崎と80