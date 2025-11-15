日本代表の小久保玲央ブライアンが１５日、結婚したことを公表した。練習後の取材で「奥さんのおかげでここまでこられましたし、シントでも活躍出来ている。自分のために仕事を辞めてベルギーまで来てくれている。すごく大切にしたい」と話した。小久保はベルギー１部シントトロイデンで今季開幕から全１４試合に先発しているパリ五輪世代の守護神。夫人は今回の代表戦にも観戦に訪れており、ボリビア戦に向けて「国立に立つ